Глава Роструда объяснил рост официального числа безработных

С начала года число нетрудоустроенных граждан в среднем увеличивалось примерно на 1% в месяц.

Рост официальной численности безработных в России связан с увеличением размера пособия по безработице, но не исключается также и сезонный фактор. Об этом заявил глава Роструда Всеволод Вуколов.

— С начала года наблюдается хотя и незначительный, но устойчивый прирост — в среднем порядка 1% в месяц. Полагаю, такая тенденция связана с увеличением пособия по безработице с 2019 года, — сказал он в интервью ТАСС.

Вуколов не исключил также и сезонный фактор — в марте, по его словам, обычно показатели достигают максимума. Он добавил, что оценивает ситуацию на рынке труда как "относительно стабильную".

Напомним, с 1 января 2019 года были увеличены размеры минимального и максимального пособий по безработице — с 850 до 1,5 тысячи рублей и с 4,9 тысячи до 8 тысяч рублей соответственно, а для безработных граждан предпенсионного возраста — 1,5 тысячи и 11,2 тысячи рублей соответственно.