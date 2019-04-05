Задержаны лжеэкстрасенсы, которые "снимали порчу" за 3 миллиона рублей

Свои услуги организованная преступная группа рекламировала на одном из спутниковых каналов.

Группа лжеэкстрасенсов выманила у 78-летней москвички три миллиона рублей под предлогом "снятия порчи" с её родственника. Задержаны 12 человек, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пенсионерка рассказала, что на одном из спутниковых каналов увидела передачу с участием якобы экстрасенса. Женщина позвонила по указанному в программе номеру. Представившаяся экстрасенсом собеседница согласилась помочь и рассказала о необходимости перечислить деньги за услугу.

— Потерпевшая согласилась и на протяжении некоторого времени переводила на счёт злоумышленников деньги. Общий материальный ущерб составил около трёх миллионов рублей, — рассказала Ирина Волк.

"Кол-центр" располагался в Московской области. Туда поступали звонки со всей страны. При обыске оперативники нашли и изъяли банковские карты, платёжные поручения и компьютерную технику с клиентской базой.

Ранее Лайф рассказывал, как житель ЯНАО перевёл мошенникам два миллиона рублей, пытаясь найти подработку в Сети.