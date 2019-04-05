Стали известны самые популярные имена для новорождённых в России

Для мальчиков это в том числе Артём и Александр, для девочек — София, Анастасия.

Родители в России чаще всего называют новорождённых мальчиков Артёмами. Именно это имя стало самым популярным в 34 субъектах РФ, в том числе в Брянской области, Пермском и Камчатских краях и Бурятии. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный RT на основе данных региональных органов ЗАГС.

На втором месте в списке самых популярных имён для малышей — Александр, который лидирует в рейтингах 10 регионов, включая Москву и Петербург.

Новорождённых девочек чаще всего называют именем София, которое считается самым популярным в 21 регионе страны. Также в тройке лидеров — имена Анастасия (10 регионов) и Виктория (девять регионов).

Ранее Лайф опубликовал список самых необычных и редких, а также самых популярных имён для новорождённых в Москве по итогам 2018 года.