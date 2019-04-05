Порошенко оценил предложение Зеленского сделать из Тимошенко арбитра дебатов

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Порошенко оценил предложение Зеленского сделать из Тимошенко арбитра дебатов

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Пётр Порошенко. Фото © AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Пётр Порошенко оценил предложение кандидата в лидеры Незалежной Владимира Зеленского, чтобы Юлия Тимошенко стала арбитром их дебатов. Пока ещё действующий глава страны считает это неуважением к "газовой принцессе и её избирателям".

Я считаю, что подобное неуважительное или легкомысленное обращение — это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место, — приводят слова Порошенко украинские СМИ.

Ранее Зеленский обратился к экс-премьеру Украины с вопросом о том, сможет ли она стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах. Он дал ей 24 часа на размышления. Сама Тимошенко пообещала подумать.

Как ранее писал Лайф, дебаты перед вторым туром президентских выборов на Украине пройдут 19 апреля с 20 до 21 часа по киевскому времени (совпадает с московским).

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