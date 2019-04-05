Создатели ЗРК "Тор-М2" заявили, что комплекс испытан в реальном бою

Директор завода "Купол" уверен, что совокупные характеристики "Тор" не имеют равных в мире, и этот ЗРК привлекает внимание потенциальных заказчиков за рубежом.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" прошёл испытания в боевых условиях. Об этом рассказал РИА "Новости" генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол", входящего в концерн "Алмаз-Антей", Фанил Зиятдинов.

Однако, где проходило применение комплекса, директор не сообщил.

— ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду, — заявил Зиятдинов.

В январе Минобороны России сообщало, что сухопутные войска страны в этом году пополнятся пятью новыми зенитными ракетными системами и зенитно-ракетными комплексами. Среди них будут дивизионы всепогодных комплексов "Тор-М2".