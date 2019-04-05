Зеленский до второго тура представит программу на первые 100 дней президентства

Советник шоумена отметил, что у людей есть потребность узнать конкретный план действий.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидер первого тура голосования, в ближайшее время представит свою программу на первые 100 дней пребывания на посту украинского лидера. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал советник шоумена Руслан Рябошапка.

— Если у людей есть потребность — а эта потребность, конечно, есть — узнать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто есть те люди, которые будут претворять этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет, и она будет ещё до второго тура, — заявил советник Владимира Зеленского.

Рябошапка не стал уточнять, когда именно Зеленский собирается представить свою программу на первые 100 дней президентства.

Как ранее сообщал Лайф, второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля, а 19 апреля состоятся дебаты с участием прошедших первый тур кандидатов — Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Арбитром на них может стать бывший премьер и экс-кандидат на пост украинского лидера Юлия Тимошенко.