Медвежатам-сиротам из Приморья выбрали имена

Косолапых малышей четверо. У каждого из них свой характер, поэтому назвать их решили в соответствии с нравом.

Медвежатам-сиротам из Приморского центра реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" выбрали имена. По итогам интернет-голосования, косолапые малыши теперь зовутся Арктур, Беринг, Мири и Тучка. Об этом сообщила пресс-служба организации.

— Наконец мы смогли выбрать имена для наших пушистых колобков! Первый медвежонок получил имя Арктур. Самый большой по размеру и самый взрослый по поведению. Уже пытается вставать на задние лапки, с удовольствием осваивает миску, — говорится в сообщении.

Брат и сестра получили имена Мири и Беринг. Девочка уже подружилась с Арктуром и проводит с ним много времени. Его брат настроен менее дружелюбно — он готов навалять своим собратьям, но и получил уже вдоволь, рассказали в центре. Мордочка Беринга вся в боевых царапинах. Но не только от драк. Он залезает на деревья и падает с них, но не падает духом.

Тучка — самая младшая из всех. Раньше её звали Машей, но, чтобы её не путали с другой более взрослой медведицей, косолапой выбрали новое имя.