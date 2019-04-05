Ряд журналистов не пустили в помещение, где Порошенко сдавал анализы

Экспресс-тест не выявил алкоголь и наркотики в крови действующего украинского лидера.

Журналистов телеканалов "1+1", "Наш", "Киев", газеты "Вести", интернет-издания "Страна.ua" и корреспондента блогера Анатолия Шария не пустили снимать процесс сдачи анализов президентом Украины Петром Порошенко, сообщает издание "Вести".

Репортёры попросили позвать представителя пресс-службы украинского лидера, однако он так и не вышел к ним. Один из охранников Петра Порошенко записал фамилии журналистов, сказав, что ему нужно "проверить список аккредитованных".

За сдачей анализов журналистам пришлось следить через экран, на котором отображалась трансляция из помещения, где у Порошенко брали кровь.

Напомним, утром 5 апреля прошедшие во второй тур выборов кандидаты на пост президента Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы. В крови действующего украинского лидера экспресс-тест не выявил алкоголь и наркотики.