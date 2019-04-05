Поезд на огромной скорости протаранил машину скорой помощи в Польше — видео

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Поезд на огромной скорости протаранил машину скорой помощи в Польше — видео

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Водитель пытался переехать ж/д переезд, но в тот момент закрылся шлагбаум, и мужчина принял решение развернуться на месте.

Скоростной поезд сбил автомобиль скорой помощи на железнодорожном переезде в польском городе Пущиково. Соответствующее видео появилось на YouTube.

На кадрах видно, что водитель кареты скорой выехал на ж/д переезд, но в тот момент шлагбаум уже закрылся. Мужчина решил развернуться на месте прямо перед прибывающим поездом, но не успел.

В результате аварии погибло двое врачей, водитель находится в реанимации.

Накануне сообщалось, что в Вене поезд врезался в грузовик на железнодорожных путях, пострадало 15 человек.

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