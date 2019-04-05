Поезд на огромной скорости протаранил машину скорой помощи в Польше — видео

Скоростной поезд сбил автомобиль скорой помощи на железнодорожном переезде в польском городе Пущиково. Соответствующее видео появилось на YouTube.
На кадрах видно, что водитель кареты скорой выехал на ж/д переезд, но в тот момент шлагбаум уже закрылся. Мужчина решил развернуться на месте прямо перед прибывающим поездом, но не успел.
В результате аварии погибло двое врачей, водитель находится в реанимации.
Накануне сообщалось, что в Вене поезд врезался в грузовик на железнодорожных путях, пострадало 15 человек.
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