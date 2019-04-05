Истерика врача из-за пациентов с гепатитом: Вы все подохнете

В региональном Минздраве считают, что врач сорвалась из-за переутомления. Увольнять её не планируют.

Врач-терапевт из Центральной районной больницы подмосковной Балашихи устроила истерику на глазах у пациентов после того, как её отправили обследовать людей с подозрением на гепатит. Кадры опубликовал телеграм-канал Life Shot.

— Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет! Вы все подохнете, а я всё буду помощь оказывать! — кричала медик.

Судя по словам медика, она недовольна условиями работы. Её возмущение обращено не на пациентов, а на коллег.

В региональном Минздраве объяснили истерику врача нервным переутомлением. Там принесли извинения за случившееся и пообещали дать оценку поведению терапевта на совещании коллектива больницы. При этом добавили, что в целом медик характеризуется положительно.

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