В Госдуме назвали самопиаром песню рэпера Feduk на стихи Есенина

Первый зампред Комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов раскритиковал рэпера Фёдора Инсарова, известного как Feduk, за исполнение песни на стихи поэта Сергея Есенина, сообщает агентство "Москва".
— Он не пропагандирует классиков. Он пропагандирует себя! Эта песня исполнена для того, чтобы вокруг него самого начались обсуждения. Безусловно, это просто пиар, — заявил депутат.
Шолохов выразил сомнение в том, что после исполнения песни Инсаровым кто-то из его поклонников стал читать "томик Есенина".
Депутат также оценил вокальные способности рэпера, отметив его заунывный гнусавый голос.
Напомним, 30 марта во время выступления в одном из рязанских клубов Feduk, играя на гитаре, исполнил песню "Заметался пожар голубой" на стихи Сергея Есенина. Кавер-версия была выложена на канал рэпера в YouTube ещё три года назад.
Ранее Лайф рассказывал, как Feduk спас жизнь человеку по пути на свой концерт.
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