Путин заявил о важности урегулирования трудовых конфликтов

В этой связи российский лидер положительно оценил деятельность по подготовке квалифицированных специалистов на факультете конфликтологии в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов.

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности предотвращения и урегулирования трудовых конфликтов. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства участникам Пятой международной научно-практической конференции "Социально-трудовые конфликты в России и в мире".

— Предотвращение и урегулирование конфликтов, возникающих в процессе трудовых отношений, — сложная и в высшей степени актуальная задача, требующая специальных профессиональных знаний и навыков, — подчеркнул Путин.

В этой связи глава государства указал на создание и успешное функционирование факультета конфликтологии в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. Как подчеркнул президент, главная миссия вуза заключается в подготовке квалифицированных специалистов, проведении научных исследований и создании современных подходов к урегулированию социально-­трудовых противоречий.

Путин отметил, что университет также поспособствовал в организации данной конференции. Он выразил уверенность, что встреча пройдёт на высоком уровне, послужит решению насущных проблем в сфере трудовых отношений.