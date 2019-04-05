Прокуратура запросила десять лет тюрьмы для подростков, убивших инвалида

Обвинение несовершеннолетним вынесли уже с учётом "смягчающих и отягчающих обстоятельств".

В Березовском городском суде завершилось следствие по делу против четырёх подростков, которые до смерти избили инвалида Дмитрия Рудакова. Государственный обвинитель запросил в суде наказание для каждого из них в виде лишения свободы на срок девять лет и девять месяцев, сообщает портал URA.RU.

Прокурор вынес обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью". Учитывались также "смягчающие и отягчающие обстоятельства" и требование статьи 88 УК РФ, которая предусматривает меру наказания для несовершеннолетних не более 10 лет.

— Предъявленное обвинение прокуратурой города поддержано в полном объёме, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, 9 августа 2018 года четверо обвиняемых подростков встретили Рудакова в центре города, под предлогом помочь им купить сигареты отвели его в безлюдное место и жестоко убили. Инвалид умер из-за травмы головы.