Сборка Audi Q8 может быть начата в России

Концерн Audi наладит сборку купе-кроссовера Q8 в России. Соответствующее одобрение типа транспортного средства появилось в базе Росстандарта.
Согласно открытому документу, в расширенное ОТТС на модель Audi Q7 была вписана и модель Q8. В графе "Сборочные заводы" указано предприятие по сбору автомобилей "Автотор", расположенное в Калининграде.
Ожидается, что сборка автомобилей будет начата уже весной 2019 года.
Ранее Лайф сообщал об отзыве в России почти 4,5 тысячи машин Audi.
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