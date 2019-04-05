В бундестаге призвали распустить НАТО

По мнению депутата Александра Ноя, Североатлантический альянс использует силу для защиты своих "имперских интересов" .

НАТО "показала своё истинное лицо" и является угрозой для мировой безопасности, в связи с чем её нужно распустить. Такое мнение в статье для немецкого портала Die Freiheitsliebe высказал депутат Бундестага Александр Ной.

По его мнению, Североатлантический альянс использует силу для защиты своих "имперских интересов" и этим систематически нарушает нормы международного права и разжигает военные конфликты. Он считает, что 70-летие НАТО является не поводом для праздника, а возможностью "наконец-то одуматься, пока ещё не стало слишком поздно".

В качестве примера "истинного лица" Ной привёл бомбардировки в Югославии и войну в Афганистане.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил Иосифа Сталина в один ряд с террористической группировкой ИГИЛ* и Адольфом Гитлером: все они, по его мнению, являлись врагами свободы. На это заявление отреагировал замглавы МИД РФ Александр Грушко и официальный представитель ведомства Мария Захарова.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.