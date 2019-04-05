СМИ: Работа "Плеер.ру" приостановлена из-за налоговых махинаций

Решением суда работа интернет-магазина техники "Плеер.ру" остановлена на 30 дней. Причиной стала подделка продавцом чеков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.
— В настоящий момент работа приостановлена на 30 дней на основании махинаций с чеками. Таким образом, это означает закрытие магазина, —цитирует агентство слова собеседника.
В июле прошлого года в офисе интернет-магазина "Плеер.ру" на юге Москвы сотрудники ФСБ И ФНС провели обыски. Отмечалось, что организация не применяла онлайн-ККТ, а вырученные средства не были зафиксированы в налоговой отчётности, налоги с них не исчислялись и не уплачивались.
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