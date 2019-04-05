Илон Маск сообщил об успешных испытаниях двигателей для ракеты BFR

Первый тестовый прожиг двигателей завершился успешно. Следующий этап — пробный запуск.

Основатель компании SpaceX сообщил, что двигатели второй ступени для ракеты BFR и космического корабля Starhopper успешно испытаны на одном из полигонов в Техасе.

Starhopper completed tethered hop. All systems green. https://t.co/0m5Bm5slD2 — Elon Musk (@elonmusk) 4 апреля 2019 г.

После пробного запуска двигателя инженеры компании установят на вторую ступень Starhopper два дополнительных двигателя Raptor, после чего будет проведён повторный прожиг. Корабль представляет собой уменьшенную модель будущего космолёта Starship, который к 2022 году могут "поставить" на регулярные рейсы по доставке грузов в космос.

Ранее Илон Маск отмечал, что в 2023 году корабль совершит первый пассажирский полёт на Луну, а уже в 2024 году запланирован перелёт на Марс.