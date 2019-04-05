Илон Маск сообщил об успешных испытаниях двигателей для ракеты BFR

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Илон Маск сообщил об успешных испытаниях двигателей для ракеты BFR

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Фото: © AP Photo/Jae C. Hong

Первый тестовый прожиг двигателей завершился успешно. Следующий этап — пробный запуск.

Основатель компании SpaceX сообщил, что двигатели второй ступени для ракеты BFR и космического корабля Starhopper успешно испытаны на одном из полигонов в Техасе.

После пробного запуска двигателя инженеры компании установят на вторую ступень Starhopper два дополнительных двигателя Raptor, после чего будет проведён повторный прожиг. Корабль представляет собой уменьшенную модель будущего космолёта Starship, который к 2022 году могут "поставить" на регулярные рейсы по доставке грузов в космос.

Ранее Илон Маск отмечал, что в 2023 году корабль совершит первый пассажирский полёт на Луну, а уже в 2024 году запланирован перелёт на Марс.

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