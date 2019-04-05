В 150 городах мира пройдёт тест по русскому языку для иностранцев

В прошлом году его прошли 5250 человек в 44 странах, интерес людей к проекту растёт.

Тест TruD для изучающих русский язык как иностранный пройдёт в четвёртый раз одновременно с "Тотальным диктантом", его напишут в 46 странах мира, сообщила пресс-служба проекта.

— Рекордсменами по городам-участникам в этом сезоне станут Россия и Китай — 36 и 15 городов соответственно, — рассказали в пресс-службе, отметив, что тест можно будет пройти в 150 городах планеты.

Руководитель проекта Ольга Ребковец уточнила, что с каждым годом интерес людей к тесту TruD существенно растёт — в 2018 году его прошли 5250 человек в 44 странах мира.

Тест разрабатывают на основе оригинального текста "Тотального диктанта" — в 2019 году его автором стал писатель Павел Басинский. В тесте десять заданий разного уровня сложности, последнее из них — написание небольшого диктанта. По аналогии с "Тотальным диктантом" существует четыре варианта теста для разных часовых зон.

Ранее Лайф писал, что столицей "Тотального диктанта" в 2019 году стал Таллин. Текст диктанта на одной из площадок в столице Эстонии — в Ласнамяэском легкоатлетическом холле — прочитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.