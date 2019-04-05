В Кремле оценили призыв Трампа снизить траты на вооружение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа снизить траты на вооружение. Он отметил, что любые заявления в пользу разоружения заслуживают внимания и высокой оценки.
— Очень важно, чтобы этот призыв не ограничивался декларациями, а был бы конвертирован в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведённые по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения, — отметил представитель Кремля.
При этом он отметил, что официально России не поступало никаких запросов относительно снижения трат на разоружение.
Как уже сообщал Лайф, ранее Дональд Трамп заявил, что США, России и Китаю необходимо договориться о снижении трат на вооружение.
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