Путин проинформирован о данных Росстата по доходу россиян

По мнению Дмитрия Пескова, результаты исследования имеют скорее академический характер, чем прикладной.

Кремль ознакомился с разъяснениями Росстата по поводу исследования о доходах россиян за 2018 год. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы ознакомились с разъяснениями. Оказывается, и раньше были такие изыскания. Но опять же, критерии, по которым проводится это изыскание, — социологические. Я по-прежнему затрудняюсь разъяснить критерии, — сказал Песков. — Почему речь об обуви? Наверное, этот параметр говорящий и чем-то объясняется.

Представитель Кремля добавил, что склоняется к тому, что эти исследования не рассматриваются с прикладной точки зрения, а носят академический характер. По его словам, о результатах исследования и разъяснениях доложено президенту России Владимиру Путину.

Ранее в Росстате сообщили, что для того, чтобы "свести концы с концами", российской семье нужен минимальный доход в размере 58,5 тысячи рублей. В исследовании говорилось, что у трети российских семей нет денег на покупку сезонной обуви.

После этого Песков призвал Росстат объяснить данные о нехватке у россиян денег на обувь. В ведомстве позднее отметили, что данные об условиях жизни населения России за 2018 год являются результатом "одного из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ".