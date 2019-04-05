В Кремле не определились по поводу амнистии в честь предстоящего юбилея Победы

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В Кремле не определились по поводу амнистии в честь предстоящего юбилея Победы

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Россиянин, выпущенный по амнистии несколько лет назад.

Фото © РИА Новости/Денис Гуков

На этой процедуре настаивают правозащитники из Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность объявления амнистии в честь 75-летия Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году. С таким предложением ранее выступил глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Оказалось, что в Кремле пока ещё не готовы дать ответ на вопрос о целесообразности объявления амнистии.

— Никаких решений нет на этот счёт, — заявил журналистам Песков.

Напомним, что в 2015 году, когда отмечался прошлый юбилей Победы, в России была объявлена амнистия, под которую попали до 400 тысяч человек.

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