Хирург назвал величайшей мерзостью сносы памятников советским воинам

Президент Российской ассоциации байкеров считает, что это не просто куски бетона — в них вселились души погибших.

Лидер старейшего байкерского клуба России "Ночные волки" Александр Залдостанов заявил о том, что нельзя переносить памятники красноармейцам.

— Воевать с памятниками — всё равно что воевать с кладбищем, а с кладбищем воевать нельзя. На нём можно только остаться, — заявил Залдостанов.

Байкер назвал сносы монументов величайшей мерзостью, "которая ещё аукнется".

— Это не просто куски бетона — в них вселились души погибших. Сама победа божественна, — подчеркнул Хирург.

Как ранее писал Лайф, "Ночные волки" готовятся к мотомарафону "Дороги Победы", стартующему 26 апреля. К 9 Мая байкеры доберутся до Берлина.