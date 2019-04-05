Хирург назвал величайшей мерзостью сносы памятников советским воинам

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Хирург назвал величайшей мерзостью сносы памятников советским воинам

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Фото из личного архива Хирурга

Президент Российской ассоциации байкеров считает, что это не просто куски бетона — в них вселились души погибших.

Лидер старейшего байкерского клуба России "Ночные волки" Александр Залдостанов заявил о том, что нельзя переносить памятники красноармейцам.

Воевать с памятниками — всё равно что воевать с кладбищем, а с кладбищем воевать нельзя. На нём можно только остаться, — заявил Залдостанов.

Байкер назвал сносы монументов величайшей мерзостью, "которая ещё аукнется".

Это не просто куски бетона — в них вселились души погибших. Сама победа божественна, — подчеркнул Хирург.

Как ранее писал Лайф, "Ночные волки" готовятся к мотомарафону "Дороги Победы", стартующему 26 апреля. К 9 Мая байкеры доберутся до Берлина.

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