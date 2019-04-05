Джоан Роулинг засудила бывшую ассистентку за кражу 1,6 млн рублей

Оказалось, что помощница популярной писательницы тратила деньги работодателя на кафе и дорогие покупки.

Аманду Дональдсон (бывшая ассистентка британской писательницы Джоан Роулинг) приговорили к выплате 18 734 фунтов стерлингов (более 1,6 млн рублей). Причина — мошенничество. Об этом сообщает The Guardian.

Как удалось выяснить, Дональдсон тратила деньги своего работодателя на кафе и дорогие покупки. Порядка $5000 она потратила только на парфюмерию.

В своё оправдание бывшая помощница Роулинг заявила о том, что все покупки были согласованы с писательницей.