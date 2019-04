Названа главная игра 2018 года

Приз получил боевик God of War, которому всего удалось победить в пяти номинациях из десяти.

4 апреля в Лондоне состоялась церемония вручения премии BAFTA (Британской академии кино и телевизионных искусств). В рамках этого мероприятия были названы лучшие игры 2018 года.

Главную награду получила God of War. Игра победила ещё в четырёх номинациях: за музыку, повествование, достижения в области звука и актёрскую игру. Приз в последней категории получил Джереми Дэвис (он озвучил Незнакомца в игре).

Также по две премии получили игровая платформа Nintendo Labo и детектив Return of the Obra Dinn. Главный конкурент God of War — Red Dead Redemption 2 — не получил ни одной награды.