Мальчику понадобилась помощь психотерапевта после квеста в Нижнем Новгороде

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Мальчику понадобилась помощь психотерапевта после квеста в Нижнем Новгороде

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Фото: © Pixabay/bngdesigns

Предпринимателя, который организовал развлечение, привлекли к административной ответственности.

Восьмилетний мальчик после участия в квесте "Тень маньяка" два дня не мог спать и ему пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.

Мать ребёнка обратилась с жалобой в региональную прокуратуру.

Проверкой установлены нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, — сообщили в прокуратуре.

Организатора квеста привлекли к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 60 суток.

Ранее Лайф сообщал, что две жительницы Уфы получили травмы лица на хоррор-квесте.

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