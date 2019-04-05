Песков отказался комментировать кадровые перестановки в Администрации Президента

Если глава государства подпишет соответствующий документ, он будет обнародован, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать сведения о предстоящей отставке начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна.

— Мы никогда не подтверждаем и не опровергаем кадровые пересуды... Когда президент принимает решение, он подписывает соответствующий указ. Этот указ в случае его подписания будет нами обнародован, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что Говорун покидает свой пост по собственному желанию. Он возглавлял структуру с октября 2018, а до этого руководил Управлением по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.