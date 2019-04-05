Песков прокомментировал данные опроса о желании россиян покинуть страну

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные опроса компании Gallup, что каждый пятый россиянин якобы хочет покинуть страну. Песков отметил, что это не самый высокий показатель, если сравнивать с другими государствами.

— Вы знаете, эти исследования проводят разные компании в разных странах мира. Это далеко не самый высокий показатель. Например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из Америки, гораздо больше, чем одна пятая, — отмечает Песков.

Он добавил, что это довольно обычный процесс, ведь кто-то предпочитает вести более подвижный образ жизни, а кто-то — менее.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на опрос компании Gallup, что в прошлом году 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности.