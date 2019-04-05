Правительство и нефтяные компании продлили договор о заморозке цен на топливо

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что правительство продлило договор с крупнейшими нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке.

— Соглашение подписано уже, все расписались, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Первоначальный договор был заключён осенью прошлого года, после чего нефтяные компании РФ и независимые НПЗ снизили цены на топливо. Тогда Дмитрий Козак обещал, что госрегулирования цен на топливо не будет.

Федеральная антимонопольная служба сообщала, что в резком повышении цен на топливо в прошлом мае мог быть виноват сговор трейдеров. Тогда рост цен на бензин и дизель в пять раз превысил годовую инфляцию в России.