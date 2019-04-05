"Эксперт по лжи" рассказала о скрытых эмоциях Порошенко во время сдачи анализов

Украинский лидер пытался казаться серьёзным и собранным, чтобы сохранить лицо. Но внутри в это время он переживал маленькую трагедию.

Лайф попросил физиогномиста, специалиста по распознаванию лжи Светлану Филатову проанализировать поведение Петра Порошенко в медицинском кабинете. По её словам, совершенно очевидно, что политик чувствует себя не в своей тарелке, но довольно сложно сказать, какой из факторов сильнее влияет на его дискомфорт. То ли Порошенко смущает сам факт медицинской процедуры, то ли осознание, что пока ему приходится выполнять условия Владимира Зеленского и мяч не на его стороне.

Резкие движения, напряжённое лицо Гаранту не нравится, что его заставили проходить эти процедуры, потому он чувствует себя не в своей тарелке

Стул как барьер от внешнего мира Облокотил руку на спинку стула, выставив его вперёд. Порошенко использует стул как барьер, пытается спрятаться за ним

От наглости Зеленского челюсть "отпала" Челюсть держит низко, что говорит о подавленном состоянии. На лице эмоция досады и отсутствие удовольствия от общения с медиками

Реакция Зеленского на сдачу анализов Без комментариев

Эксперт приходит к следующему выводу: в общем-то обычную процедуру Порошенко считает унизительной, а себя чувствует очень уязвимым. Но показывать свой дискомфорт нельзя, поэтому в ход идёт весь невербальный арсенал защиты: скованность и резкость движений, напряжение в нижней части лица и даже физический барьер в виде стула.

— При этом он пытается демонстрировать уверенность в себе: расставленные ноги — ну это такой типичный мужской жест. К тому же он поджал губы, старается вообще эмоции выключить, чтобы скрыть своё состояние, но этим же себя и выдаёт, — заключила Филатова.

Как уже сообщал Лайф, второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля, а 19 апреля состоятся дебаты с участием прошедших первый тур кандидатов — Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Арбитром на них может стать бывший премьер и экс-кандидат на пост украинского лидера Юлия Тимошенко.