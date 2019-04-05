Авторы "Хеллбоя" показали съёмочный процесс фильма — видео

Lionsgate поделилась новым промовидео перезапуска "Хеллбоя". На этот раз студия рассказала, как создавались практические эффекты киноленты.
Во время работы над фильмом авторы старались как можно меньше прибегать к спецэффектам. Команда по возможности использовала грим и костюмы во время съёмок. Это позволило актёрам ещё больше погрузиться в происходящее на площадке.
Российская премьера фильма "Хеллбой" состоится 11 апреля. В главной роли — Дэвид Харбор ("Отряд самоубийц").
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