Авторы "Хеллбоя" показали съёмочный процесс фильма — видео

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Авторы "Хеллбоя" показали съёмочный процесс фильма — видео

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По возможности студия Lionsgate отдавала предпочтение костюмам и гриму, а не компьютерной графике.

Lionsgate поделилась новым промовидео перезапуска "Хеллбоя". На этот раз студия рассказала, как создавались практические эффекты киноленты.

Во время работы над фильмом авторы старались как можно меньше прибегать к спецэффектам. Команда по возможности использовала грим и костюмы во время съёмок. Это позволило актёрам ещё больше погрузиться в происходящее на площадке.

Российская премьера фильма "Хеллбой" состоится 11 апреля. В главной роли — Дэвид Харбор ("Отряд самоубийц").

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