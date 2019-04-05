Тоби Магуайр не против возвращения в супергеройские фильмы

В настоящий момент у актёра нет конкретных планов. Он занимается тем, что ему нравится.

Актёр Тоби Магуайр рассказал, что не против снова играть в супергеройских фильмах. Ленты про Человека-паука, которые вышли после работ Сэма Рейми, ему понравились, хотя он и не видел их все. Об этом сообщает THR.

Последний крупный фильм Тоби — "Великий Гэтсби" 2013 года. В 2015 году он снимался в байопике "Жертвуя пешкой" об американском шахматисте Бобби Фишере (Тоби исполнил главную роль).

В настоящий момент актёр руководит собственной продюсерской компанией Material Pictures. По словам Тоби, в последнее время он проводит время с детьми, а также занимается спортом с друзьями, катается на лыжах и собирает пазлы.