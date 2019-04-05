Мэй попросила отложить Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь попросила у Евросоюза отложить Brexit. На этот раз — до 30 июня. Об этом говорится в письме главы британского кабмина председателю Европейского совета Дональду Туску.

В послании Мэй заверяет, что в случае утверждения новых сроков выхода из ЕС Великобритания не будет участвовать в выборах в Европейский парламент 23−26 мая.

Напомним, 29 марта британский парламент в третий раз отверг предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по Brexit. Между тем к 12 апреля Лондон должен представить ЕС свой план действий или же покинуть организацию в тот же день.