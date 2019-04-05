В Дагестане семилетний ребёнок после укола впал в кому и умер

Возбуждено дело по статье о смерти из-за халатности при выполнении профессиональных обязанностей.

Врачи одной из медицинских клиник Дагестана перед плановой операцией 19 января сделали укол семилетнему мальчику, и у него случился анафилактический шок. Ребёнок впал в кому, а 5 марта, не приходя в сознание, он умер.

— В настоящее время по делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертиз, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ. Статья подразумевает причинение смерти из-за халатности при выполнении профессиональных обязанностей.

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