Ушаков заявил, что решение о его отставке приняли в бане

Ранее в рамках проверки деятельности Рижской думы в его кабинете и доме прошли обыски.

Отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков назвал кулуарным и слабым с юридической точки зрения решение о его отставке. Об этом он заявил журналистам.

— Это решение было принято не в юридических кабинетах, а в бане. Юридически оно сделано плохо. Я не отказываюсь от ответственности за всё то, что я делал в Рижской думе с 2009 года. Но юридически оценивать можно только этот созыв, — заявил Ушаков в ходе брифинга.

Он отметил, что о его скорой отставке ранее говорили в партии правящей коалиции.

Напомним, после отстранения от должности Ушаков стал рядовым депутатом городской думы — исполнять обязанности мэра Риги будет Олег Буров, заместитель Ушакова.

Как ранее писал Лайф, решение об отстранении Нила Ушакова от должности мэра Риги принял министр по делам регионального развития Латвии. Депутат Латвийского сейма от партии "Согласие" Регина Лочмеле-Лунёва обвинила власти Латвии в трусости после "ночной" отставки Ушакова.