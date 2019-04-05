Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

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Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

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Фото: © РИА "Новости"/Михаил Воскресенский

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе совещания затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе с учётом состоявшихся в четверг переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, — заявил представитель Кремля.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос подготовки к Совету сотрудничества высшего уровня России и Турции, Международному арктическому форуму в Санкт-Петербурге и переговорам, которые состоятся на этом мероприятии. Также на повестке стояли вопросы социально-экономического развития нашей страны.

Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись в Москве накануне днём.

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