Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— В ходе совещания затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе с учётом состоявшихся в четверг переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, — заявил представитель Кремля.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос подготовки к Совету сотрудничества высшего уровня России и Турции, Международному арктическому форуму в Санкт-Петербурге и переговорам, которые состоятся на этом мероприятии. Также на повестке стояли вопросы социально-экономического развития нашей страны.

Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись в Москве накануне днём.