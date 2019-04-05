Песков прокомментировал готовящиеся дебаты Зеленского и Порошенко

Представителя Кремля в том числе спросили, может ли кампания на выборах президента становиться шоу-программой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что дискуссию кандидата, который пользуется полной поддержкой населения, с соперником, вообще такой поддержки не имеющим, можно назвать дебатами.

Так он ответил на вопрос о том, может ли кампания на выборах президента становиться шоу-программой, а также о взаимодействии действующего лидера с соперниками в рамках избирательной кампании.

— Всё зависит, во-первых, от действующих норм, имеется в виду действующий закон о выборах, — является ли обязательным условием для участия в выборах проведение дебатов или не является, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Владимир Путин очень внимательно относится к соблюдению закона о выборах. Также Песков напомнил слова Путина о том, что в полном смысле слова нельзя считать дебатами случай, когда пользующийся всеобъемлющей поддержкой населения кандидат идёт на встречу с соперником, который вообще не пользуется поддержкой населения.

Песков добавил, что нужно отдельно разбираться в каждом подобном случае.

Как ранее сообщал Лайф, второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля, а 19 апреля состоятся дебаты с участием прошедших первый тур кандидатов: Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Арбитром на них может стать бывший премьер и экс-кандидат на пост украинского лидера Юлия Тимошенко.