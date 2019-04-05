Песков рассказал о политическом кредо Путина

Представитель Кремля отметил, что глава государства скрупулёзно подходил к формированию своей программы и планов.

Конкретные результаты работы и не популистские, а реалистично сформулированные планы являются политическим кредо президента России Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь главы государства, с ним он неоднократно проходил избирательные кампании и они пользуются доминирующей поддержкой жителей страны.

Отвечая на вопрос, должна ли предвыборная президентская кампания быть шоу-программой, а также является ли это признаком демократии или хаоса, Песков заявил, что давать оценки — не дело Кремля, а сам вопрос нужно задать избирателям. Пресс-секретарь добавил, что в данном случае может говорить только о президенте Путине.

— Вы знаете, что президент Путин всегда считал и считает, что для действующего главы государства лучшая избирательная кампания — это результаты его работы и продолжающейся работы. Именно на этом он и концентрировался в ходе неоднократных кампаний, через которые он до сих пор проходил, — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин скрупулёзно подходил к формированию своей программы и планов. Так же он подходил к тому, чтобы донести это до россиян.

Песков сегодня также прокомментировал готовящиеся дебаты Зеленского и Порошенко.