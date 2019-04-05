Два москвича ограбили безработного знакомого на 7 млн рублей

Двое мужчин избили и ограбили своего безработного знакомого на Кронштадтском бульваре в Москве. По словам пострадавшего, злоумышленники отобрали у него паспорт, мобильный телефон, банковские карты, а также наличные — 90 тысяч долларов и 1,4 миллиона рублей.

Медицинская помощь ему не понадобилась. Как сообщает агентство "Москва", ущерб оценивается более чем в семь миллионов рублей. Грабителей ищут.

Ранее Лайф писал, что неизвестные угнали BMW Х6M стоимостью 8,5 млн рублей у безработного мужчины на юго-востоке Москвы.