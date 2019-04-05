Анализ крови у Зеленского брал актёр, снимавшийся в сериале "Сваты"

Мужчина также принимал участие в кулинарном шоу "Мастер-шеф", где его называли доктором с тонкой душевной организацией.

Анализ крови у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал сотрудник киевской клиники "Евролаб" Владислав Кирякулов. Как заметили украинские журналисты, медик — в прошлом актёр и снимался, в частности, в сериале "Сваты", продюсером которого был шоумен. Об этом сообщается на сайте телеканала "Прямой".

На официальном сайте клиники написано, что он работает массажистом, доктором по общей гигиене, фельдшером первой категории. Кроме того что он снялся в сериале Зеленского, Кирякулов принимал участие в кулинарном шоу "Мастер-шеф", где его называли доктором с тонкой душевной организацией. Журналистам эту информацию он подтвердил.

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали сегодня, 5 апреля, анализы на алкоголь и наркотики. Обследование действующий украинский лидер проходил в лаборатории стадиона "Олимпийский", шоумен же воспользовался услугами частной клиники, так как не доверяет государственному медпункту на стадионе.