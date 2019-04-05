В аэропорту Уфы задержали женщину, потерявшую память

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В аэропорту Уфы задержали женщину, потерявшую память

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Фото: © Уфимское ЛУ МВД России на транспорте

У неизвестной не было при себе документов. Она помнит, что якобы ехала из Иванова в Усть-Каменогорск в Казахстане.

В аэропорту Уфы полицейские нашли женщину, которая не помнит, как попала на территорию города. Об этом сообщает "Башинформ".

Женщина утверждает, что её зовут Марина Максимова, а её девичья фамилия Сёмина. По её словам, она родилась в 1958 году, проживала в городе Иванове. До выхода на пенсию женщина работала воспитателем в детсаду и учителем начальных классов.

Она не помнит, как попала в Уфу, говорит, что ехала на попутках в казахстанский Усть-Каменогорск. Правоохранители просят граждан сообщить какую-либо информацию о личности женщины или помочь найти её родных.

Ранее Лайф рассказывал, что в Уфе коллекторы воткнули топор с похоронным венком в машину должника.

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