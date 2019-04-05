В Сеть выложили видео со съёмок последнего клипа Юлии Началовой

Оно было сделано 6 июня прошлого года во время съёмок клипа на песню "Я выбираю".

Анна Исаева, бывший директор Юлии Началовой, опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео со съёмок последнего клипа Юлии Началовой на песню "Я выбираю". Эти кадры сделаны 6 июня прошлого года.

— Этот кусочек видео посвящён хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По-женски. Она выбирала жизнь без него, — подписала видео Анна.

Она пообещала позже выложить ещё "что-то солнечное и лёгкое".

Ранее Лайф сообщал, что о Юлии Началовой снимут кино.