В Сеть выложили видео со съёмок последнего клипа Юлии Началовой

Анна Исаева, бывший директор Юлии Началовой, опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео со съёмок последнего клипа Юлии Началовой на песню "Я выбираю". Эти кадры сделаны 6 июня прошлого года.
— Этот кусочек видео посвящён хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По-женски. Она выбирала жизнь без него, — подписала видео Анна.
Она пообещала позже выложить ещё "что-то солнечное и лёгкое".
Ранее Лайф сообщал, что о Юлии Началовой снимут кино.
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