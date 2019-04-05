Путин и Эрдоган после переговоров в Кремле отправятся в Большой театр

Турецкий президент Реджеп Эрдоган в третий раз за год посетит Россию. На этот раз он приедет в Москву 8 апреля, где состоится заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Днём состоится заседание, потом Путин и Эрдоган проведут встречу с представителями российско-турецких деловых кругов и дадут пресс-конференцию. Уже вечером они отправятся на церемонию открытия перекрёстного года культуры и туризма в Большом театре.

По словам Ушакова, в понедельник будет обсуждаться ситуация в Сирии, в частности планы США вывести американские войска, а также международная проблематика.