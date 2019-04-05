Сенатор Арашуков не сдал в положенный срок декларацию о доходах

Он сейчас находится в СИЗО, его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

Комиссия Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах отдельно рассмотрит вопрос о непредоставлении декларации сенатором Рауфом Арашуковым. Об этом сообщил глава комиссии зампредседателя верхней палаты парламента Юрий Воробьёв.

По словам сенатора, на следующей неделе пройдёт очередное заседание комиссии, где будут подведены итоги кампании по сбору и предоставлению сведений, и в течение двух недель опубликуют сведения, которые должны подать члены Совфеда.

— И рассмотрим, конечно же, вопрос о факте несдачи этих документов со стороны Арашукова. Пока он их не сдал, — сказал Воробьёв.

Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, который занимал пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Арашукова временно отстранили от должности сенатора и назначили ему ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.