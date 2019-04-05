Учёные обнаружили в космосе железную планету, которая пережила взрыв звезды

Исследователи отмечают, что эта планета — едва ли не единственное небесное тело во Вселенной, способное выдержать удар чудовищной силы.

Британские астрономы обнаружили в созвездии Девы крайне необычную планету, которая почти полностью состоит из железа и никеля, а год на ней проходит всего за 120 минут. Сообщается, что планета сравнительно недавно успешно пережила опасное сближение с белым карликом — звездой, обладающей исключительными приливными силами. Как сообщает Science, такие звёзды отличаются способностью "пожирать" планеты, останки которых притягиваются внутрь светила.

Планетологи отмечают, что эта планета — ядро более крупной каменистой планеты, которую смогла "переварить" горячая звезда. Астрофизики добавили, что такая же судьба может ждать и Марс, который может быть поглощён единственной звездой в системе — Солнцем.