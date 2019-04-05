На Украине рассказали, сколько россиян не пустили в страну в 2019 году

Большинство иностранцев, которым было отказано во въезде, не смогли подтвердить цель поездки.

Почти две с половиной тысячи граждан России не смогли попасть на территорию Украины с начала 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

— С начала 2019 года не пропустили более десяти тысяч иностранцев. Из них почти две с половиной тысячи — это граждане РФ, — рассказал Слободян.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что большинство иностранцев, которым было отказано во въезде на территорию Украины, не смогли подтвердить цель поездки, а около двух тысяч являлись потенциальными незаконными мигрантами.

Ранее Лайф сообщал о пропаже россиянки на украинской границе после того, как её сняли с поезда.