Путин и Эрдоган обсудят в Москве "Турецкий поток", АЭС "Аккую" и поставки С-400

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам темы, которые президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудят на переговорах в Москве 8 апреля. Речь идёт о "Турецком потоке", АЭС "Аккую" и поставках С-400.

— Строительство газопровода "Турецкий поток" будет обсуждаться... Работа ведётся интенсивно, — пояснил Ушаков.

Кроме того, затронут тему и АЭС "Аккую", которую уже в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию. По словам Ушакова, Путин и Эрдоган обговорят ход реализации проекта. Кроме того, президенты обсудят и вопрос поставок Анкаре "Триумфов".

— Контракт на поставку С-400 "Триумф", об этом очень много разговоров, естественно, президенты будут обсуждать эту тему, — пояснил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, Эрдоган приедет в Москву 8 апреля. Это будет третий его визит в Россию в этом году.