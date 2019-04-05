Онищенко об анализах Порошенко: Он зависим от алкоголя, и это очевидно!

Бывший главный санитарный врач России не верит результатам экспресс-анализа, поскольку пьющий человек выдает себя даже внешне.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал результаты экспресс-теста, который не выявил алкоголя в крови Петра Порошенко. По словам эксперта, полностью полагаться на результаты анализов нельзя: то, что украинский политик злоупотребляет — очевидный факт.

— Он зависим от алкоголя, и это видно по всему: по его психике, по моторике, по его внешнему виду, — приводят слова Онищенко РИА Новости. — Поэтому сегодня понятно, что там подделали эти тесты. То, что он алкоголезависимый человек, это очевидно. Очевидно, и это даже не обсуждается.

Доктор медицинских наук отметил, что не знает, какой именно тест использовался в случае с Порошенко, однако если речь идет о простой диагностике, которая, например, используется в ГАИ, то говорить о результатах не вполне корректно. Дело в том, что если человек, злоупотребляющий алкоголем, сдаст анализы будучи трезвым, они окажутся отрицательными. Но это не будет означать, что у этого пациента нет зависимости, добавил Онищенко.

Напомним, что тест на алкоголь был одним из условий проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины в преддверии второго тура.

Как уже сообщал Лайф, второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля, а 19 апреля состоятся дебаты с участием прошедших первый тур кандидатов — Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Арбитром на них может стать бывший премьер и экс-кандидат на пост украинского лидера Юлия Тимошенко.