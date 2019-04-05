Саакашвили заявил, что Порошенко довёл страну до ручки на трезвую голову

По мнению одиозного политика, лидеру Незалежной вместо теста на алкоголь следовало бы пройти тест на неэффективность управления страной, но такого ещё нет.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко "довёл страну до ручки" даже без спиртного. Одиозный политик так прокомментировал сообщения о том, что экспресс-тест не выявил алкоголь и наркотики в крови президента Незалежной.

— Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довёл страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на неэффективность управления, — написал Саакашвили в "Фейсбуке".

Отметим, что Михаил Саакашвили ранее уже заявлял, что Порошенко не пьёт много. А когда случается, предпочитает французские и итальянские вина. Не так давно об этом говорил и представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, глава государства практически не употребляет алкоголь и работает более 18 часов в сутки.

Несмотря на данные утверждения, лидера Незалежной часто обвиняли в пьяных выступлениях, например на мероприятии по запуску скоростного поезда из Киева в Борисполь.