Саакашвили заявил, что Порошенко довёл страну до ручки на трезвую голову

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко "довёл страну до ручки" даже без спиртного. Одиозный политик так прокомментировал сообщения о том, что экспресс-тест не выявил алкоголь и наркотики в крови президента Незалежной.
— Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довёл страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на неэффективность управления, — написал Саакашвили в "Фейсбуке".
Отметим, что Михаил Саакашвили ранее уже заявлял, что Порошенко не пьёт много. А когда случается, предпочитает французские и итальянские вина. Не так давно об этом говорил и представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, глава государства практически не употребляет алкоголь и работает более 18 часов в сутки.
Несмотря на данные утверждения, лидера Незалежной часто обвиняли в пьяных выступлениях, например на мероприятии по запуску скоростного поезда из Киева в Борисполь.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени