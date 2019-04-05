Большинство россиян верит в успех женщины в любой профессии

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Большинство россиян верит в успех женщины в любой профессии

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Фото: © РИА Новости/Егор Еремов

А вот 42% представителей бизнеса склонны считать, что мужчины лучше справляются с руководящими функциями на работе.

Большинство россиян —74% — считают, что женщины могут добиться успеха в любой профессии. В профессиональных возможностях женщин уверены 80% представителей бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в феврале 2019 года Аналитическим центром НАФИ и PwC.

По мнению респондентов, мужчины чаще женщин проявляют инновационный подход в работе, а также лучше справляются с руководящими функциями.

В проведённом в феврале 2019 года опросе приняли участие 1600 человек — жители 50 регионов России возрастом 18 лет и старше, а также 500 сотрудников предприятий, занимающих руководящие посты в восьми федеральных округах России.

Ранее Лайф рассказывал, каким сотрудникам отдают предпочтение работодатели.

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