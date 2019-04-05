Житель Иркутской области заявил, что его жестоко избили полицейские

По его словам, это случилось, когда он, будучи нетрезвым, шёл домой после встречи с друзьями.

Молодой человек из города Слюдянки Иркутской области заявил, что его избили сотрудники ППС. Он попал в реанимацию с внутренними кровотечениями, повреждением органов, сотрясением мозга и множественными гематомами, сообщает паблик во "ВКонтакте" "Я живу в Иркутске".

Отмечается, что инцидент произошёл 1 апреля, когда Валерий Грязнов возвращался домой в нетрезвом виде после встречи с другом. Опрошенные журналистами свидетели говорят, что, несмотря на своё состояние, молодой человек шёл спокойно и "не буянил".

По словам молодого человека, его сначала побили на улице, а потом доставили в отделение полиции, где избиения продолжились. Пострадавший не смог встать, а скорую вызвали, когда он уже стал кричать от боли.

Грязнов рассказал, что к нему в больницу приезжал начальник ППС Слюдянки и предлагал ему 100 тысяч рублей и оплату лечения. В случае отказа от "сотрудничества" он угрожал "неприятностями".

Издание "Сибирь. Реалии" отмечает, что разбирательство инцидента начало Следственное управление СК РФ по региону, однако официальный комментарий там обещали дать позднее.

В прошлом году также в Иркутской области полицейские избили инвалида-колясочника после того, как потеряли рацию, а тот её нашёл. А в Москве двое полицейских избили работников автомойки после отказа бесплатно мыть машину.